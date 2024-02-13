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12:35, 13 февраля 2024Россия

В Кремле объяснили отказ Путина дебатировать с другими кандидатами

Пресс-секретарь Песков: отказ Путина от дебатов связан с напряженным графиком

Отказ действующего президента России Владимира Путина, также являющегося кандидатом на выборах 2024 года, от дебатов с другими претендентами на этот пост, связан с напряженным графиком российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит «Интерфакс».

По словам Пескова, объем задач, стоящий перед Путиным как действующим главой государства, сильно отличает его от других кандидатов. При этом представитель Кремля подчеркнул, что россияне и так могут ознакомиться с позицией Путина.

«Россияне имеют возможность видеть заявления по всем аспектам жизни россиян на ежедневной основе», — объявил Песков.

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      Марк Леонов
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