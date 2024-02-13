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12:40, 13 февраля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

Песков: Кремль сообщит о сроках послания Путина Федеральному собранию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подготовка президента России Владимира Путина к посланию Федеральному собранию уже ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что сроки оглашения послания будут своевременно озвучены. «Также и откроем своевременно аккредитацию для представителей СМИ», — добавил он.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что послание Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля.

До этого РИА Новости со ссылкой на источники в губернаторском корпусе сообщало, что президент огласит послание 27 или 28 февраля. Как заявил один из собеседников агентства, у главы одного из восточных регионов командировка в Москву запланирована на 27 февраля.

Предыдущее послание Федеральному собранию Путин огласил 21 февраля 2023 года в Гостином дворе. В своей речи глава государства перечислил стоящие перед страной задачи и объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

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      Константин Лысяков
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