Зюганов назвал сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию

Лидер КПРФ Зюганов: послание Путина Федеральному собранию будет в конце февраля

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию ожидается в конце февраля. Об этом он сообщил на заседании фракции в Госдуме, передает ТАСС.

«По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля», — сказал парламентарий.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники утверждала, что послание главы государства парламенту планируется на период между 23 февраля и 8 марта. В Кремле, реагируя на публикацию, не исключили, что послание главы государства палатам парламента может состояться в эти сроки.

Впоследствии источники РИА Новости в губернаторском корпусе заявляли, что послание будет оглашено 27 или 28 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию не комментировал.

В 2023 году глава государства огласил послание парламенту 21 февраля в Гостином Дворе. До этого президент обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021-го. В 2022 году мероприятие не состоялось. Песков объяснял это напряженным графиком главы государства.