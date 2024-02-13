В Международной федерации хоккея высказались об участии России в Олимпиаде

Глава IIHF Тардиф заявил, что вопрос участия России в Олимпиаде решат в 2025-м

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался об участии сборной России в Олимпийских играх 2026 года. Его слова приводит ТАСС.

Тардиф заявил, что подобные решения принимаются за год до соревнований. Глава IIHF уточнил, что вопрос участия сборной России в Олимпийских играх будет решен в феврале-марте 2025 года.

Ранее 13 февраля IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. Причиной стали текущие риски безопасности. Отмечается, что Россия и Белоруссия не примут участие в сезоне 2024/2025.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборную России от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира в 2023 году и молодежного первенства планеты.