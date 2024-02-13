В России оценили последствия прихода к власти нового президента Финляндии

Эксперт Оленченко: приход Стубба к власти ведет к конфронтации Финляндии с РФ

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил последствия прихода к власти нового президента Финляндии Александра Стубба. По его словам, это ведет к конфронтации с Россией, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что существует объективная необходимость нормализации отношений между Москвой и Хельсинки в силу исторических, географических и экономических причин, однако политик настроен на противостояние.

«Он исходит не из национальных интересов, а из американских. Хотя и не упоминает напрямую США, апеллируя к НАТО. Последует много антироссийских высказываний, к этому надо быть готовыми и не удивляться», — сказал Оленченко.

По словам специалиста, часть финского общества понимает, что полностью изолироваться от России не удастся, есть деятели, выступающие за добрососедские отношений. Однако внешняя политика, как прерогатива президента, дает Стуббу формальное право «упражняться в воинственной риторике», поэтому в стране предстоит политическая борьба.

Ранее Стубб заявил о продолжении поддержки Украины и резко высказался об отношениях с Россией после своей инаугурации. «Прямо сейчас у нас нет политических отношений с Россией, и я не думаю, что они улучшатся в ближайшем будущем», — заявил он.