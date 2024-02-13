Захарова назвала воровством изъятие активов России на Западе и пообещала ответ

Захарова назвала воровством изъятие Западом активов РФ и пообещала жесткий ответ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь пообещала жесткий ответ на изъятие Западом активов РФ, назвав это воровством. Ее со ссылкой на канал «Соловьев Live» цитирует ТАСС.

По ее утверждению, на Западе поняли, что ответ Москвы будет чрезвычайно жестким, и теперь пытаются понять, «во что им это обойдется, кто именно попадет в ответные меры».

«Отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», — заявила Захарова, добавив, что конфискацией Запад хочет компенсировать свои издержки на поддержку Украины.

Два дня назад Захарова также заявляла, что Россия жестко ответит на любые попытки Запада лишить ее права собственности на ее суверенные резервы.

В конце января МИД России обещал адекватный ответ на попытки Запада конфисковать российские недвижимость и активы.