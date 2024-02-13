МИД РФ: Запад незаконно удерживает свыше 96 тысяч тонн российских удобрений

Запад продолжает незаконно удерживать свыше 96 тысяч тонн российских удобрений в портах Латвии, Эстонии и Бельгии, заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в портах этих государств удерживаются удобрения. «Их разблокировка и передача осуществляются в рамках усилий по выполнению меморандума Россия — ООН», — указал он.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что страны Запада хотят добиться краха России, чтобы захватить ее природные ресурсы: газ, нефть, никель, удобрения, азот, алюминий.

Он добавил, что по этой причине США выставляют Россию агрессором, заявляя о якобы желании Москвы напасть на Европу.