В США заявили о желании Запада захватить ресурсы России

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Запад хочет захватить ресурсы России

Страны Запада хотят добиться краха России, чтобы захватить ее природные ресурсы. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

«У Европы и США одна цель. Они хотят завладеть ресурсами. Россия — страна номер один в мире по природным ресурсам. Европе нужен газ. Европе нужна нефть. Европе нужен уран. Европа хочет никель, удобрения, азот, алюминий. Европа хочет все это, как и Соединенные Штаты», — отметил военный аналитик.

Джонсон добавил, что по этой причине США выставляют Россию агрессором, заявляя о якобы желании Москвы напасть на Европу.

Ранее Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет сместить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, так как ему не нравится высокий политический рейтинг военного.