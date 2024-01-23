Джонсон: Зеленскому не нравится высокий рейтинг главкома ВСУ Залужного

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нравится высокий политический рейтинг главкома Вооруженных сил республики (ВСУ) Валерия Залужного, поэтому он намерен его уволить.

По его словам, Зеленский планирует назначить на место начальника украинской разведки Кирилла Буданова, который делает военную карьеру, однако не имеет опыта в сфере командования войсками. Джонсон убежден, что причина одобрения его кандидатуры заключается в его «политической лояльности».

Неудачи ВСУ и сложная внутриполитическая обстановка привели к тому, что в Киеве творится настоящий хаос. «У них там паника, они не знают, что делать дальше», — заключил он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис объяснил кризисом на фронте планы заменить Залужного.