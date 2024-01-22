Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:54, 22 января 2024Интернет и СМИ

В Британии объяснили планы заменить Залужного Будановым

Эксперт Меркурис объяснил кризисом на фронте планы заменить Залужного Будановым
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис предположил, почему главкома Вооруженных сила Украины (ВСУ) Валерия Залужного планируют заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Меркурис объяснил кризисом на фронте планы заменить Залужного Будановым. «Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ», — отметил он. Аналитик напомнил, что замена военачальника может также произойти из-за конфликта Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Материалы по теме:
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
14 февраля 2022
Не договоримся. Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
Не договоримся.Украина угрожает отказаться от переговоров с Россией. Насколько для нее опасно такое решение?
20 апреля 2022

При этом Меркурис подчеркнул, что Буданов не обладает военным опытом, который есть у Залужного.

Ранее издание «Страна» отмечало, что Залужный не появился на прошедшем в среду заседании на уровне главнокомандующих Совета Украина — НАТО.

В ноябре 2023 года Залужный в интервью журналу The Economist признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва. По данным зарубежных журналистов, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость. По информации Financial Times, президенту не понравилось запретное в правительственных кругах Украины слово «тупик».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Известная журналистка Ася Казанцева покинула Россию. Как она объяснила свой отъезд?

      В ЕС рассказали о готовности выделить помощь Киеву вне независимости от Венгрии

      В Британии объяснили планы заменить Залужного Будановым

      В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,7

      В Бельгии высказались о возможности прервать газовые контракты с Россией

      Боррель раскритиковал панику в Европе из-за угрозы нападения России

      Украине предрекли критически значимые месяцы

      В Госдуме назвали анекдотом попытку США снизить зависимость от российского зерна

      В США оценили вероятность возвращения Аляски России

      В МИД России высказались о трибунале по преступлениям Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше