В Британии объяснили планы заменить Залужного Будановым

Эксперт Меркурис объяснил кризисом на фронте планы заменить Залужного Будановым

Британский эксперт Александр Меркурис предположил, почему главкома Вооруженных сила Украины (ВСУ) Валерия Залужного планируют заменить на начальника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Меркурис объяснил кризисом на фронте планы заменить Залужного Будановым. «Причина назначения Буданова на эту должность — общее стремительное ухудшение ситуации на фронтах для ВСУ», — отметил он. Аналитик напомнил, что замена военачальника может также произойти из-за конфликта Залужного с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом Меркурис подчеркнул, что Буданов не обладает военным опытом, который есть у Залужного.

Ранее издание «Страна» отмечало, что Залужный не появился на прошедшем в среду заседании на уровне главнокомандующих Совета Украина — НАТО.

В ноябре 2023 года Залужный в интервью журналу The Economist признал, что украинская армия не сможет добиться прорыва. По данным зарубежных журналистов, позиция главкома привела Зеленского в ужас и ярость. По информации Financial Times, президенту не понравилось запретное в правительственных кругах Украины слово «тупик».