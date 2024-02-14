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16:17, 14 февраля 2024Силовые структуры

Мосгорсуд отметил постановление об отказе в УДО экс-депутату Госдумы Рашкину

Мосгорсуд вернул ходатайство об УДО убившему лося экс-депутату Госдумы Рашкину

Фото: Вадим Федотов / РИА Новости

Мосгорсуд отменил ранее вынесенное постановление об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему депутату Госдумы Валерию Рашкину и вернул ходатайство заявителю. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Удовлетворить ходатайство экс-депутата об УДО отказал Кунцевский районный суд Москвы.

Ранее саратовский кассационный суд оставил в силе приговор в отношении Рашкина. 22 апреля 2022 года его приговорили к трем годам условно и запретили охотиться в течение двух лет. После вступления приговора в силу бывшего депутата Госдумы досрочно лишили мандата.

Валерий Рашкин охотился на лося в Саратовской области вместе со знакомым в ночь на 29 октября 2021 года. Необходимого разрешения у мужчин не было, а их незаконную добычу нашли сотрудники комитета охотхозяйства региона во время остановки автомобиля депутата.

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      Олеся Мицкевич
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