Названа лучшая утренняя тренировка для долголетия

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшую утреннюю тренировку для долголетия. Ее слова приводит Men Today.

Ротач рекомендовала начать с бега на месте. Далее нужно делать круговые движения в плечевых суставах. После этого — наклоны вправо, влево и вперед. Далее необходимо встать ровно, поставив ноги на ширине плеч, поднять правую руку, согнуть ее в локте и постараться коснуться левой лопатки.

Следующим упражнением станут повороты в стороны. После этого нужно подтягивать колени к груди. Закончить тренировку рекомендуется скручиваниями, приседаниями и отжиманиями.

13 ноября 2023 года журналисты Men Today назвали идеальную утреннюю зарядку для похудения. Для начала они рекомендовали выполнить 20 отжиманий и 20 приседаний, затем лодочку, после — поднимать руки вверх одновременно с ногами, при этом не сгибая локти и колени. Последним упражнением станет планка с утяжелением.