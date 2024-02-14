Путин заявил, что Шольц и Макрон просили отвести войска от Киева. Что на это ответили в Германии?

Власти ФРГ не признали, что просили Россию отвести войска от Киева в начале СВО

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт не подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что Берлин и Париж в начале специальной военной операции (СВО) просили отвести российские войска от Киева.

«Корректно», — сказал Хебештрайт, отвечая на просьбу журналиста подтвердить, что участия Германии и Франции в договоренностях об отводе войск от Киева якобы не было. По версии российского президента, лидер Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Олаф Шольц все же обращались к нему с подобной просьбой.

Путин подробно раскрыл просьбу Запада в интервью Карлсону

Путин дал большое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого представил свою версию событий. Путин заявил, что западные страны просили Москву отвести войска от Киева для создания условий для подписания мирного соглашения. По словам главы государства, европейские лидеры настаивали на том, что «нужно обязательно создать условия для окончательного подписания документов».

Мои коллеги во Франции и Германии говорили: «Как ты себе представляешь, как они будут подписывать договор: с пистолетом, приставленным к виску? Надо отвести войска от Киева». Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева. Владимир Путин президент России

Однако, как заявляет Путин, когда просьба об отводе войск от украинской столицы была выполнена, украинские переговорщики «выбросили в помойку» все договоренности и выбрали длительное вооруженное противостояние, в котором им помогают США и европейские союзники. В частности, Путин заявил, что переговоры России и Украины в Стамбуле завершились «не по нашей инициативе».

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Путин не в первый раз говорит, что отказ Украины от дальнейших переговоров связан с отводом Россией войск от Киева. «Как только войска от Киева отошли — все, желание вести переговоры у Киева пропало», — заявлял Путин в октябре 2022 года.

Глава государства отметил, что договоренности в Стамбуле были почти парафированы, однако Киев перечеркнул итоги переговоров.

Биограф Зеленского раскрыл еще одну причину срыва переговоров

Автор книги о президенте Украины Владимире Зеленском Саймон Шустер тоже вспоминает переговорный процесс Москвы и Киева в Стамбуле. По данным журналиста, Украина была готова пойти на компромисс с Россией, однако решимость украинских переговорщиков исчезла после ситуации, произошедшей в городе Буча Киевской области. Украинская и российская стороны совершенно по-разному интерпретируют произошедшие там события.

После того, что произошло в Буче, когда об этом стало известно миру, нашим естественным желанием было покинуть стол переговоров Давид Арахамия глава украинской делегации

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При этом, по словам Шустера, западные лидеры давили в то время именно на президента Украины. Еще до событий в Киевской области Запад оказывал давление на Украину, требуя от властей республики принять условия России на мирных переговорах в самом начале СВО. Более того, весной 2022 года российские и украинские переговорщики сошлись во мнении, что единственным способом «выйти из тупика» остается организация встречи Путина и Зеленского.