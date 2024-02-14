Российский пловец-чемпион рассказал о доходах после международного отстранения

Пловец Рылов заявил, что международное отстранение не повлияло на его доходы

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о том, как международное отстранение повлияло на его доходы. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен отметил, что он не заметил большой разницы. «Слава богу, появились альтернативные спонсоры. Посмотрим, что будет дальше. В перспективе я бы мог получать больше, если бы не запрещали выступать на международных стартах», — заявил Рылов.

В декабре прошлого года Рылов объявил об отказе участвовать в Олимпийских играх 2024 года. Он раскритиковал выдвинутые Международным олимпийским комитетом (МОК) для россиян условия.

В апреле 2022 года Международная федерация плавания (FINA) запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В феврале 2023-го организация перенесла чемпионат мира по водным видам спорта-2025 из России.