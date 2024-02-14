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16:03, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

Сообщение о массовом убийстве животных в Астрахани не нашло подтверждения

Сообщение о массовом убийстве бездомных собак в Астрахани не нашло подтверждения

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В соцсетях и мессенджерах в понедельник, 12 февраля, начали распространяться сообщения о том, что в Астрахани были убиты сотни животных. Данные сведения не нашли подтверждения в официальных источниках.

В частности, один из таких постов был опубликован пользователем «ВКонтакте». Жительница подмосковного Одинцово разместила запись, в которой утверждается, что в период с 7 по 11 февраля текущего года в указанном населенном пункте якобы были зверски убиты сотни бездомных собак.

Кроме того, в посте содержится призыв «срочно отправить одно важное письмо на два адреса» — на электронную почту предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина, а также администрации главы государства. «Это все, что вам нужно сделать. А также призвать к отправке совершенно все ваши зоозащитные чаты, в которых вы состоите, всех ваших друзей, близких, кто умеет пользоваться интернетом», — говорится в публикации.

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К сообщению также прикреплена ссылка на фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены многочисленные трупы животных, на некоторых видны следы насильственной смерти. При этом точно установить время и место, где были зафиксированы материалы, не представляется возможным.

В настоящее время в официальных источниках и правоохранительных органах отсутствуют какие-либо данные о случившемся. Так, информации о массовом убийстве нет ни на сайте регионального управления Следственного комитета России, ни в сообществах местной полиции и губернатора во «ВКонтакте», ни в Telegram-канале прокуратуры региона.

Региональное издание «Блокнот Астрахань» назвало фейком сообщение о массовой гибели собак в городе. Журналисты обратили внимание, что аккаунт, распространивший указанные сведения, не принадлежит жителю Астраханской области. Кроме того, видеоролики с трупами животных, вероятно, были сняты в жаркую погоду (в кадре видна зеленая трава и люди в легкой одежде), однако утверждается, что убийства происходили 7-11 февраля: в эти дни в регионе бушевала непогода. Авторы статьи предположили, что видео склеили из роликов, снятых по всей стране за предыдущие годы.

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Крупнейшее астраханское сообщество во «ВКонтакте» «Астрахань Online» также опубликовало опровержение тиражируемых сведений. «Данная информация, вероятно, сфабрикована представителями зоозащитного лобби. На данный момент доподлинно известно о том, что основная цель этих лиц — сорвать исполнение закона, разрешающего умерщвление безнадзорных животных», — сказано в посте. Пользователей призвали быть внимательными и не реагировать на подобные публикации.

Сообщения о массовом убийстве животных в Астрахани получили распространение преимущественно в соцсетях и мессенджерах. Некоторые региональные издания впоследствии опубликовали опровержение данных сведений, в их числе оказались «Пункт А» и «Астрахань.ру».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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