Сообщение о массовом убийстве животных в Астрахани не нашло подтверждения

Сообщение о массовом убийстве бездомных собак в Астрахани не нашло подтверждения

В соцсетях и мессенджерах в понедельник, 12 февраля, начали распространяться сообщения о том, что в Астрахани были убиты сотни животных. Данные сведения не нашли подтверждения в официальных источниках.

В частности, один из таких постов был опубликован пользователем «ВКонтакте». Жительница подмосковного Одинцово разместила запись, в которой утверждается, что в период с 7 по 11 февраля текущего года в указанном населенном пункте якобы были зверски убиты сотни бездомных собак.

Кроме того, в посте содержится призыв «срочно отправить одно важное письмо на два адреса» — на электронную почту предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Путина, а также администрации главы государства. «Это все, что вам нужно сделать. А также призвать к отправке совершенно все ваши зоозащитные чаты, в которых вы состоите, всех ваших друзей, близких, кто умеет пользоваться интернетом», — говорится в публикации.

К сообщению также прикреплена ссылка на фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены многочисленные трупы животных, на некоторых видны следы насильственной смерти. При этом точно установить время и место, где были зафиксированы материалы, не представляется возможным.

В настоящее время в официальных источниках и правоохранительных органах отсутствуют какие-либо данные о случившемся. Так, информации о массовом убийстве нет ни на сайте регионального управления Следственного комитета России, ни в сообществах местной полиции и губернатора во «ВКонтакте», ни в Telegram-канале прокуратуры региона.

Региональное издание «Блокнот Астрахань» назвало фейком сообщение о массовой гибели собак в городе. Журналисты обратили внимание, что аккаунт, распространивший указанные сведения, не принадлежит жителю Астраханской области. Кроме того, видеоролики с трупами животных, вероятно, были сняты в жаркую погоду (в кадре видна зеленая трава и люди в легкой одежде), однако утверждается, что убийства происходили 7-11 февраля: в эти дни в регионе бушевала непогода. Авторы статьи предположили, что видео склеили из роликов, снятых по всей стране за предыдущие годы.

Крупнейшее астраханское сообщество во «ВКонтакте» «Астрахань Online» также опубликовало опровержение тиражируемых сведений. «Данная информация, вероятно, сфабрикована представителями зоозащитного лобби. На данный момент доподлинно известно о том, что основная цель этих лиц — сорвать исполнение закона, разрешающего умерщвление безнадзорных животных», — сказано в посте. Пользователей призвали быть внимательными и не реагировать на подобные публикации.

Сообщения о массовом убийстве животных в Астрахани получили распространение преимущественно в соцсетях и мессенджерах. Некоторые региональные издания впоследствии опубликовали опровержение данных сведений, в их числе оказались «Пункт А» и «Астрахань.ру».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».