Стало известно о состоянии ударившейся об лед российской фигуристки

В ФФККР заявили, что с ударившейся об лед фигуристкой Швецовой все в порядке

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали о состоянии ударившейся об лед российской фигуристки Анны Швецовой. Об этом стало известно РИА Новости.

Инцидент произошел на Всероссийских соревнованиях памяти Кирова 12 февраля. В ФФККР заявили, что 15-летней спортсменке оказали своевременную помощь, так как врачи скорой помощи находились на соревнованиях. «С девочкой все в порядке», — поделились подробностями в организации.

Швецова после падения не смогла завершить прокат произвольной программы на турнире в Кирове. Фигуристка упала с тройного флипа и ударилась головой об лед. Спортсменка некоторое время не могла подняться, однако в итоге покинула лед.

24 января во время Всероссийских соревнований на призы президента ФФККМ фигуристка Мария Симонова ударилась головой об лед на турнире в Москве. 17-летний партнер Симоновой Мартин Бреславский не смог удержать ее во время поддержки, в результате чего фигуристка упала и получила травму головы.