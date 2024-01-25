Мать 14-летней фигуристки рассказала о падении дочери головой об лед

Мать упавшей головой об лед фигуристки Симоновой заявила, что у дочери гематома

Ирина Симонова, мать 14-летней российской фигуристки Марии Симоновой, рассказала о падении дочери головой об лед на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы (ФФКМ). Ее слова приводит ТАСС.

Симонова заявила, что скорая помощь увезла ее дочь с катка, и вместе с ними в больницу поехали ее партнер и тренер. Она добавила, что доверяет коллективу дочери. «Думаю, что это просто чудо, потому что падение было страшным, а в итоге — легкое сотрясение, и то под вопросом, а также гематома», — подчеркнула мать спортсменки.

24 января Симонову, выступающую в паре с 17-летним Мартином Бреславским, госпитализировали после завершения короткой программы. Партнер не смог удержать ее во время поддержки, в результате чего Симонова упала и ударилась головой об лед.

На следующий день генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер заявила, что состояние Симоновой стабильное. У нее не наблюдается серьезных нарушений.