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10:11, 25 января 2024Спорт

Появились подробности о состоянии здоровья ударившейся головой об лед фигуристки

Мозер: серьезных нарушений у ударившейся головой об лед фигуристки Симоновой нет

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Фигуристка Мария Симонова, ударившаяся головой об лед на турнире в Москве, два дня проведет в больнице. Подробности о состоянии здоровья 14-летней спортсменки стали известны РИА Новости.

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы Нина Мозер заявила, что состояние Симоновой стабильное. «По результатам рентгена и компьютерной томографии серьезных, подчеркиваю, серьезных нарушений здоровья у нее нет. Идет обследование, медики смотрят за ее состоянием», — рассказала она.

Также Мозер отметила, что фигуристка все помнит. Таким образом, она опровергла появившуюся ранее информацию о том, что в результате падения Симонова частично потеряла память.

24 января Симонову, выступающую в паре с 17-летним Мартином Бреславским, госпитализировали после завершения короткой программы. За прокат дуэт получил 42,51 балла.

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