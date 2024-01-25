Упавшая и ударившаяся головой об лед российская фигуристка потеряла память

«Матч ТВ»: упавшая на лед 14-летняя фигуристка Симонова частично потеряла память

Российская фигуристка Мария Симонова, госпитализированная после падения с поддержки на турнире в Москве, частично потеряла память. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее тренер 14-летней спортсменки Бетина Попова рассказала, что девушка испугалась после падения, «но настроение у нее уже получше, улыбается».

24 января фигуристку Марию Симонову, выступающую в паре с 17-летним Мартином Бреславским, госпитализировали после падения с поддержки. Партнер не смог удержать ее во время поддержки, в результате чего Симонова упала и ударилась головой об лед. Пара завершила программу, получив за нее 42,51 балла.