Украинец отказался от фото с россиянином на чемпионате Европы по борьбе

Украинец Грушин отказался от фото с россиянином Аллахьяровым на ЧЕ по борьбе

Украинец Александр Грушин отказался фотографироваться с победителем и призерами чемпионата Европы по борьбе на церемонии награждения. Об этом сообщает Tribuna.

Спортсмен сделал это из-за присутствия на пьедестале почета россиянина Анвара Аллахьярова, который завоевал бронзу. Грушин стал серебряным призером. Остальные участники церемонии — выигравший золото азербайджанец Мурад Мамедов и взявший вторую бронзу болгарин Эдмонд Назарян — обнялись с Аллахьяровым и сделали совместное фото. Соперники соревновались в греко-римской борьбе в весовой категории до 63 килограммов.

13 февраля российский борец вольного стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 130 килограммов. В финальной схватке россиянину противостоял представитель Турции Рызу Каяалп.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля. Россияне допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.