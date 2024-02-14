Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
19:30 (Мск)
Кайрат
Winline Зимний Кубок РПЛ
Болонья
Сегодня
21:00 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|21-й тур
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Лацио
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
15:24, 14 февраля 2024Спорт

Украинец отказался от фото с россиянином на чемпионате Европы по борьбе

Украинец Грушин отказался от фото с россиянином Аллахьяровым на ЧЕ по борьбе
Александр Грушин (справа)

Александр Грушин (справа). Фото: Kadir Caliskan / Getty Images

Украинец Александр Грушин отказался фотографироваться с победителем и призерами чемпионата Европы по борьбе на церемонии награждения. Об этом сообщает Tribuna.

Спортсмен сделал это из-за присутствия на пьедестале почета россиянина Анвара Аллахьярова, который завоевал бронзу. Грушин стал серебряным призером. Остальные участники церемонии — выигравший золото азербайджанец Мурад Мамедов и взявший вторую бронзу болгарин Эдмонд Назарян — обнялись с Аллахьяровым и сделали совместное фото. Соперники соревновались в греко-римской борьбе в весовой категории до 63 килограммов.

13 февраля российский борец вольного стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 130 килограммов. В финальной схватке россиянину противостоял представитель Турции Рызу Каяалп.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте и завершится 18 февраля. Россияне допущены до участия в турнире в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Соседов высказался о поездках артистов в зону СВО после «голой вечеринки»

      Российский писатель высказался об использовании ИИ в литературе

      Глава «Роскосмоса» понадеялся «реально сдвинуть» ситуацию со спутниками

      Российскому региону предрекли морозы до минус 54 градусов

      Молдавия запланировала получить миллионы евро от Германии для решения кризиса

      В России суд дал пожизненный срок педофилу и 17 лет его супруге

      Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж

      В России ответили на протест Литвы из-за объявления в розыск ряда политиков

      Назван срок возвращения морозов в Москву

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше