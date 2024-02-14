В ФФККР объяснили смену гражданства дочери Тутберидзе
Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе объяснил решение Дианы Дэвис, дочери Заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе, сменить спортивное гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Функционер подчеркнул, что спортсменка родилась не в России и не жила в стране. «Во-вторых, у нее сложная ситуация со слухом, нужные ей аппараты производятся только в одной стране мира. Ситуация специфическая. Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу», — отметил Сихарулидзе.
В декабре прошлого год Сихарулидзе высказался по поводу смены гражданства спортсменами. По его словам, позиция по этому вопросу будет ужесточена.
В июне 2023-го 5 июня главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком ФФККР одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Глеба Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 танцевальная пара, выступавшая за сборную России на Олимпийских играх-2022 в Пекине, представляет Грузию.