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11:13, 14 февраля 2024Спорт

В ФФККР объяснили смену гражданства дочери Тутберидзе

Сихарулидзе объяснили смену гражданства Дэвис тем, что она не жила в России
Диана Дэвис

Диана Дэвис. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе объяснил решение Дианы Дэвис, дочери Заслуженного тренера страны Этери Тутберидзе, сменить спортивное гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер подчеркнул, что спортсменка родилась не в России и не жила в стране. «Во-вторых, у нее сложная ситуация со слухом, нужные ей аппараты производятся только в одной стране мира. Ситуация специфическая. Когда они обратились к нам, мы решили пойти навстречу», — отметил Сихарулидзе.

В декабре прошлого год Сихарулидзе высказался по поводу смены гражданства спортсменами. По его словам, позиция по этому вопросу будет ужесточена.

В июне 2023-го 5 июня главный тренер сборной России Елена Чайковская заявила, что исполком ФФККР одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Глеба Смолкина, сына актера Бориса Смолкина. С сезона-2023/2024 танцевальная пара, выступавшая за сборную России на Олимпийских играх-2022 в Пекине, представляет Грузию.

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      Алексей Гусев
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