«Бавария» проиграла в матче 1/8 финала ЛЧ впервые за пять лет

«Бавария» потерпела поражение в матче 1/8 финала ЛЧ впервые за пять лет

«Бавария» потерпела поражение в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (ЛЧ) впервые за пять лет. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Немецкая команда уступила итальянскому «Лацио». Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Последний раз клуб из Мюнхена проигрывал на этой стадии турнира в сезоне-2018/2019. Тогда в ответном домашнем матче «Бавария» оказалась слабее «Ливерпуля» (1:3) и выбыла из ЛЧ.

В еще одном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошел 14 февраля, французский «Пари Сен-Жермен» обыграл дома испанский «Реал Сосьедад». Встреча завершилась со счетом 2:0. Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на поле за испанцев на 66-й минуте, однако результативными действиями не отметился.