Большунов рассказал о ждущих россиян на международных турнирах норвежцах

Большунов заявил, что норвежцы ждут возвращения россиян на международные турниры

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал в эфире телеканала «Россия 24» об общении с норвежскими спортсменами.

Большунов заявил, что норвежцы ждут возвращения россиян на международные турниры. «Ребята из марафонской серии недавно написали: "Мы ждем тебя в Тронхейме". Кажется, что с каждым днем все больше и больше их становится», — поделился он.

5 февраля мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум выступил против участия россиян в чемпионате мира-2025, в том числе в нейтральном статусе. Он заявил, что в Тронхейме отечественным спортсменам будут не рады.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.