Костомаров рассказал о занятиях спортом

Костомаров рассказал, что занимается фигурным катанием только по праздникам

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какими видами спорта продолжает заниматься. Его слова приводит MSK1.ru.

Костомаров признался, что занимается фигурным катанием только по праздникам. Также он отметил, что играть в большой теннис ему пока тяжело.

«В основном у меня фитнес — кручу велосипед, хожу по дорожке. Еще могу плавать. Медленно, но плаваю», — поделился фигурист, добавив, что в его планах принимать участие в ежегодном ледовом шоу Ильи Авербуха.

17 января Костомаров показал на видео освоение одного экстремального вида спорта. Он продемонстрировал, как летает над водой на флайборде.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.