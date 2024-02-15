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10:34, 15 февраля 2024Спорт

Костомаров рассказал о занятиях спортом

Костомаров рассказал, что занимается фигурным катанием только по праздникам

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, какими видами спорта продолжает заниматься. Его слова приводит MSK1.ru.

Костомаров признался, что занимается фигурным катанием только по праздникам. Также он отметил, что играть в большой теннис ему пока тяжело.

«В основном у меня фитнес — кручу велосипед, хожу по дорожке. Еще могу плавать. Медленно, но плаваю», — поделился фигурист, добавив, что в его планах принимать участие в ежегодном ледовом шоу Ильи Авербуха.

17 января Костомаров показал на видео освоение одного экстремального вида спорта. Он продемонстрировал, как летает над водой на флайборде.

В январе 2023-го Костомарова госпитализировали с пневмонией и гриппом B. Из-за продолжительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом и аппарату искусственной вентиляции легких у него началось отмирание тканей. Врачи ампутировали фигуристу обе стопы, затем голени обеих ног, всю кисть правой руки и несколько пальцев левой. Позднее ему установили протезы на ноги и правую руку.

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      Дарья Коршунова
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