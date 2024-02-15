Латвийская теннисистка отказалась пожимать руку белоруске на турнире WTA

Латвийка Остапенко не пожала руку белоруске Азаренко на турнире WTA в Дохе

Латвийская теннисистка Елена Остапенко отказалась от рукопожатия с соперницей из Белоруссии Викторией Азаренко после матча 1/8 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 в пользу Азаренко. Победительница подала руку сопернице, но та в ответ протянула ракетку. Азаренко отказалась коснуться ракетками вместо рукопожатия.

1 февраля сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие латвийским сборным по игровым видам спорта соревноваться с командами России и Белоруссии. Запрет будет действовать даже в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом.

Обычно не жмут руки россиянкам и белорускам и не делают совместные фото после матчей украинские теннисистки. В ответ на это зрители иногда освистывают спортсменок.