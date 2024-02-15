Милохин раскрыл впечатления от встречи с Дуровым

Тиктокер Милохин рассказал, что Павел Дуров показался ему очень правильным

Российский TikTok-блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, поделился впечатлениями от встречи с российским предпринимателем, основателем Telegram Павлом Дуровым. В интервью журналисту Карену Адамяну, доступном на YouTube, он назвал предпринимателя классным и правильным.

По словам Милохина, Дуров приезжал на виллу к его друзьям. «Дофига общались, играли, смеялись. Он классный тип. Очень правильный: не курит, не пьет, не ест мясо», — рассказал он о встрече с бизнесменом. Блогер подчеркнул, что при этом основатель Telegram не показался ему занудным человеком.

Милохин также раскрыл, что предприниматель дал ему свой контакт в Telegram. Однако, отметил тиктокер, на его сообщения в мессенджере Дуров не ответил.

Ранее об общении с Дуровым рассказал живущий в Дубае рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Артист заявил, что бизнесмен ведет отшельническую жизнь, а также назвал его «тотальным зожником».

В сентябре 2023 года Милохин вернулся в Россию из Дубая. Однако спустя несколько дней покинул страну на фоне призывов отправить его на срочную службу. Позднее блогер признался, что сильно испугался предложений отправить его в армию. При этом тиктокер заявил, что намерен вернуться в Россию.