Милохин заявил о нежелании постоянно жить в России

Тиктокер Даня Милохин заявил, что не хотел бы постоянно жить в России

Популярный российский TikTok-блогер Даня Милохин заявил, что в случае возвращения в Россию не хотел бы постоянно жить в стране. Об этом он рассказал в интервью журналисту Карену Адамяну, опубликованном на YouTube.

«Я бы хотел возвращаться туда (в Россию — прим. «Ленты.ру»). Но жить я бы планировал, на самом деле, вне [страны]», — признался тиктокер.

Милохин объяснил нежелание постоянно находиться в России тем, что он хотел бы быть известным на мировом уровне, для чего ему необходимо строить карьеру за рубежом. «Это совсем другие деньги, во-первых. А во-вторых, это другой тип популярности», — добавил блогер.

Вместе с тем тиктокер подчеркнул, что сильно скучает по России. Он также назвал ее страной возможностей.

Ранее Милохин оценил возможность вернуться в Россию. Он выразил надежду на то, что ему скоро удастся решить проблемы с тем, чтобы посещать страну.

В сентябре 2023 года Милохин вернулся в Россию из Дубая. Однако спустя несколько дней покинул страну на фоне призывов отправить его на срочную службу. Позднее блогер заявил, что сильно испугался предложений отправить его в армию. При этом тиктокер заверил, что намерен вернуться в Россию.