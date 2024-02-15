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00:07, 16 февраля 2024Спорт

Недвижимость осужденного за наркотики игрока «Спартака» арестовали в Нидерландах

Недвижимость осужденного за наркотики Промеса арестовали в Нидерландах

Фото: Stupnikov Alexander / Global Look Press

Прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости, принадлежащих осужденному футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу. Об этом сообщает De Telegraaf.

Речь идет об элитной жилой недвижимости в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде. Стоимость объектов оценивается миллионами евро. Теперь Промес не может их продать.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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      Алексей Гусев
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