Олимпийский чемпион рассказал о тоске иностранцев по россиянам на турнирах
Чемпион ОИ Васильев рассказал о тоске иностранцев по россиянам на турнирах
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что иностранцы тоскуют по россиянам на международных турнирах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Многие иностранные специалисты говорят мне, что соскучились по российским спортсменам и явно не хватает их. Особенно с точки зрения ликвидности завоеванных медалей на чемпионатах мира», — заявил Васильев.
Бывший биатлонист также заявил, что российский спорт необходим на международной арене. «Через некоторое время все вернется на круги своя», — подчеркнул он.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об отношении иностранцев к российским турнирам. По ее мнению, иностранцы следят за российскими соревнованиями и завидуют.