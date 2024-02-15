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18:39, 15 февраля 2024Спорт

Олимпийский чемпион рассказал о тоске иностранцев по россиянам на турнирах

Чемпион ОИ Васильев рассказал о тоске иностранцев по россиянам на турнирах

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев рассказал, что иностранцы тоскуют по россиянам на международных турнирах. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Многие иностранные специалисты говорят мне, что соскучились по российским спортсменам и явно не хватает их. Особенно с точки зрения ликвидности завоеванных медалей на чемпионатах мира», — заявил Васильев.

Бывший биатлонист также заявил, что российский спорт необходим на международной арене. «Через некоторое время все вернется на круги своя», — подчеркнул он.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об отношении иностранцев к российским турнирам. По ее мнению, иностранцы следят за российскими соревнованиями и завидуют.

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      Алексей Гусев
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