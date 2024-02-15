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12:32, 15 февраля 2024Спорт

Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским соревнованиям

Глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что иностранцы завидуют российским турнирам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об отношении иностранцев к российским турнирам. Ее слова приводит ТАСС.

Вяльбе заявила, что иностранцы следят за российскими соревнованиями и завидуют. Она добавила, что не смотрит международные старты. «Мне они неинтересны. Я не слежу за ними, не смотрю, ничего не знаю», — отметила глава ФЛГР.

25 октября 2023 года Совет Международной федерации лыжных гонок и сноуборда продлил санкции в отношении российских спортсменов. Впервые ограничения на выступление россиян на международных лыжных турнирах были наложены в марте 2022 года.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к летней Олимпиаде-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов и при соблюдении определенных условий. Вопрос об участии россиян в зимних Играх-2026 на данный момент не решен.

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      Дарья Коршунова
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