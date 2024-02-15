Призера чемпионата России по плаванию дисквалифицировали на пять лет за допинг
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало пловца Игоря Головина на пять лет. Об этом сообщается на сайте организации.
34-летний спортсмен отстранен от соревнований на пять лет. В РУСАДА его признали виновным в нарушении двух пунктов правил: «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и «использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода». Подробности не раскрываются. Дисквалификация отсчитывается с 9 января этого года.
Головин является бронзовым призером чемпионата России на дистанции 50 метров брассом. Он также неоднократно становился призером первенства страны на короткой воде.
Ранее стало известно, что 409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыли без санкций. Информация была получена на конфиденциальном отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA).