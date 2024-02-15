Призера чемпионата России по плаванию дисквалифицировали на пять лет за допинг

Призера ЧР по плаванию Головина дисквалифицировали на пять лет за допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало пловца Игоря Головина на пять лет. Об этом сообщается на сайте организации.

34-летний спортсмен отстранен от соревнований на пять лет. В РУСАДА его признали виновным в нарушении двух пунктов правил: «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и «использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода». Подробности не раскрываются. Дисквалификация отсчитывается с 9 января этого года.

Головин является бронзовым призером чемпионата России на дистанции 50 метров брассом. Он также неоднократно становился призером первенства страны на короткой воде.

Ранее стало известно, что 409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыли без санкций. Информация была получена на конфиденциальном отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA).