Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
2:0
Завершен
Даниэль Коллинз
Доха (ж)
Автомобилист
1:1
2-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
17:35, 15 февраля 2024Спорт

Призера чемпионата России по плаванию дисквалифицировали на пять лет за допинг

Призера ЧР по плаванию Головина дисквалифицировали на пять лет за допинг

Фото: Brian Matangelo / Unsplash

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало пловца Игоря Головина на пять лет. Об этом сообщается на сайте организации.

34-летний спортсмен отстранен от соревнований на пять лет. В РУСАДА его признали виновным в нарушении двух пунктов правил: «наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и «использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода». Подробности не раскрываются. Дисквалификация отсчитывается с 9 января этого года.

Головин является бронзовым призером чемпионата России на дистанции 50 метров брассом. Он также неоднократно становился призером первенства страны на короткой воде.

Ранее стало известно, что 409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыли без санкций. Информация была получена на конфиденциальном отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «У противника наступило истощение». Российские войска добились успеха под Авдеевкой. Как это изменит ход СВО?

      Турция призвала ЕС пересмотреть свою политику

      В Европе выросло количество банкротств

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      В России кратно увеличили выпуск беспилотных «Орланов»

      Число пострадавших при ударе Украины по Белгороду снова выросло

      Шмыгаль указал премьеру Польши на недопустимость инцидента с высыпанием зерна

      В российском регионе пропала дорога

      Страны НАТО заявили о планах поставить Украине миллион беспилотников

      Глава Минобороны Грузии обвинил президента страны в деструктивной политике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше