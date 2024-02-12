409 допинг-дел из базы Родченкова закрыли без санкций

ARD: 409 допинг-дел против россиян из базы Родченкова закрыли без санкций

409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов из базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) закрыли без санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Информация была получена на конфиденциальном отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сообщается, что после данных, предоставленных WADA Григорием Родченковым, против россиян было открыто 834 дела. Из них 409 были закрыты, по 145 продолжается расследование. Отмечается, что еще по 280 делам приняты решения о санкциях.

Родченков бежал в США в 2015 году и стал информатором WADA. Показания Родченкова послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга.

По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулся с дисквалификацией, аннулированием результатов и лишением наград. Сборной России запретили выступать на Олимпиадах со своими флагом и гимном.