Слова офицера СБУ о слабом месте Зеленского объяснили

Политолог Блохин: готовность Украины к миру снизилась после смены главкома ВСУ

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил озвученные отставным полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Олегом Стариковым слова о слабом месте президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что это мнение может отражать группы людей, которые выступают за переговоры.

Ранее Стариков предположил, что если во время заграничной поездки Владимира Зеленского ВСУ окажутся в «котле», то это может заставить его подписать соглашение о прекращении огня. По его мнению, любое мирное соглашение, на которое пойдет Киев, будет возможным лишь после крупного провала на фронте.

Это гипотетическое предположение. Зеленский на самом деле ни к каким переговорам не готов. Кто, по оценке того же Запада, был готов [к переговорам] — это [предыдущий главком ВСУ Валерий] Залужный, которого Зеленский убрал. Залужный выступал за сбалансированную позицию, по оценке тех же западных СМИ Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Более того, по мнению Блохина, готовность Украины к миру снизилась после смены главкома ВСУ и прихода на этот пост Александра Сырского.

«Сегодня ни Запад, ни Украина не готовы к переговорам с Россией, либо готовы, но на неприемлемых для России условиях. Вполне возможно, что все эти разговоры о прекращении огня отражают настроения внутри Украины той группы истеблишмента, которая выступает за переговорный процесс», — заключил собеседник «Ленты.ру».

8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.