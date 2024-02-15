Слова офицера СБУ о слабом месте Зеленского объяснили
Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин объяснил озвученные отставным полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Олегом Стариковым слова о слабом месте президента Украины Владимира Зеленского. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что это мнение может отражать группы людей, которые выступают за переговоры.
Ранее Стариков предположил, что если во время заграничной поездки Владимира Зеленского ВСУ окажутся в «котле», то это может заставить его подписать соглашение о прекращении огня. По его мнению, любое мирное соглашение, на которое пойдет Киев, будет возможным лишь после крупного провала на фронте.
Это гипотетическое предположение. Зеленский на самом деле ни к каким переговорам не готов. Кто, по оценке того же Запада, был готов [к переговорам] — это [предыдущий главком ВСУ Валерий] Залужный, которого Зеленский убрал. Залужный выступал за сбалансированную позицию, по оценке тех же западных СМИ
Более того, по мнению Блохина, готовность Украины к миру снизилась после смены главкома ВСУ и прихода на этот пост Александра Сырского.
«Сегодня ни Запад, ни Украина не готовы к переговорам с Россией, либо готовы, но на неприемлемых для России условиях. Вполне возможно, что все эти разговоры о прекращении огня отражают настроения внутри Украины той группы истеблишмента, которая выступает за переговорный процесс», — заключил собеседник «Ленты.ру».
8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.