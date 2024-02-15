В Госдуме обвинили Европарламент во вмешательстве в российские выборы

Пискарев: Европарламент координирует экстремистскую деятельность релокантов

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о роли Европарламента в координации экстремистской деятельности релокантов. Его слова приводятся в Telegram-канале Комиссии.

«Комиссия фиксирует усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. Яркий пример демонстрирует Европарламент, на площадке которого осуществляется координация сил российской оппозиции, переместившейся с началом СВО за кордон», — выступил он с таким обвинением.

Пискарев заявил, что накануне «Группа поддержки демократии и координации выборов» (DEG) в Европарламенте провела конференцию о выборах в России с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций. По его словам, на встрече обсуждались «некие стратегии сопротивления».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад будет использовать свои социальные сети и платформы для попыток влияния на российские выборы. По ее словам, речь идет о цифровых хостинговых и интернет-платформах, которые используются для влияния на массовое сознание населения России.