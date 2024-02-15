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20:49, 15 февраля 2024Мир

В ООН затруднились назвать удар ВСУ по Белгороду военным преступлением

УВКПЧ ООН не смогло определить удар ВСУ по Белгороду как военное преступление

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду пока нельзя квалифицировать как военное преступление. Об этом заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо, сообщает РИА Новости.

«Управление по правам человека ознакомилось с сообщениями СМИ и заявлениями российских властей относительно жертв среди гражданского населения [в Белгороде]. Однако на данный момент мы не в состоянии определить, было ли это военным преступлением», — констатировала она.

Тем не менее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша назвал недопустимыми удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

«Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — отметил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия вынесет тему обстрела Белгорода на рассмотрение в Совете безопасности (СБ) ООН. По ее словам, удар по Белгороду является очередным актом терроризма со стороны киевского режима.

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      Дарья Балацкая
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