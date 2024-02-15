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14:30, 15 февраля 2024Мир

Захарова заявила о намерении обсудить обстрел Белгорода в Совбезе ООН

Захарова: обстрел Белгорода будет вынесен Россией на рассмотрение в Совбезе ООН

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Обстрел Белгорода 15 февраля 2024 года будет вынесен Россией на рассмотрение в Совбезе (СБ) ООН. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очередной акт терроризма со стороны киевского режима, в результате которого погибли мирные жители Белгорода, включая одного ребенка, а также многие пострадали, будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН», — написал она.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Как указал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате удара погибли пять человек, еще 18 пострадали.

Момент обстрела города попал на видео.

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      Виктория Кондратьева
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