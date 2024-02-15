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06:49, 15 февраля 2024Мир

В России назвали арест Ан-124 «Руслан» в Канаде пиратством

Посол России Степанов назвал арест Ан-124 «Руслан» в Канаде пиратством и угоном

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал арест Ан-124 «Руслан» в Канаде пиратством и угоном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство», — подчеркнул он.
По его словам, российская сторона продолжает добиваться справедливости и возвращения воздушного судна.

11 июня 2023 года правительство Канады распорядилось арестовать Ан-124 «Руслан» для его конфискации и дальнейшей передачи Украине. Самолет, принадлежащий компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде 27 февраля прошлого года. Судно доставило в Канаду экспресс-тесты для выявления коронавируса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он по указке Соединенных Штатов настраивает украинские власти на конфликт с Россией.

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