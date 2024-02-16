Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:27, 16 февраля 2024Мир

Байден отреагировал на смерть Навального

Байден заявил о нескольких вариантах реакции США на смерть Навального

Президент США Джо Байден отреагировал на смерть Алексея Навального. Позицию Белого дома он высказал в ходе брифинга для СМИ, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон рассматривает «целый ряд вариантов действий». Он отказался уточнить, изучает ли администрация возможность ужесточения санкций в отношении Москвы в связи с инцидентом.

Ранее МИД России призвал США проявить сдержанность по поводу смерти Навального. «Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», — заявили в дипведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о запущенном Россией секретном спутнике

      Овечкина назвали самым американизированным русским

      Эмили Ратаковски снялась в крошечном купальнике

      Байден заявил об отсутствии ядерной угрозы в действиях России

      Жители российских сел заявили об угрозе экологической катастрофы

      Олега Тинькова признали иноагентом

      Зеленского упрекнули в побеге на фоне разгрома ВСУ

      Россиянам облегчили снятие средств с банковских счетов в одной стране

      Нудисты 25 лет посещали крупный пляж из-за ошибки властей

      Молодых спортсменов предупредили о риске бесплодия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше