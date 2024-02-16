Байден отреагировал на смерть Навального

Байден заявил о нескольких вариантах реакции США на смерть Навального

Президент США Джо Байден отреагировал на смерть Алексея Навального. Позицию Белого дома он высказал в ходе брифинга для СМИ, передает ТАСС.

По его словам, Вашингтон рассматривает «целый ряд вариантов действий». Он отказался уточнить, изучает ли администрация возможность ужесточения санкций в отношении Москвы в связи с инцидентом.

Ранее МИД России призвал США проявить сдержанность по поводу смерти Навального. «Вместо огульных обвинений следовало бы проявить сдержанность и дождаться официальных результатов судмедэкспертизы», — заявили в дипведомстве.

