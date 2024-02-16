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15:33, 16 февраля 2024Силовые структуры

Обвиняемого в публичных призывах к экстремизму россиянина заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал на два месяца мужчину, обвиненного в диверсии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца россиянина Александра Калачева по обвинению в диверсии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), части 2 статьи 281.3 («Участие в диверсионном сообществе») и части 1 статьи 281.1 («Содействие диверсионной деятельности») УК РФ. Срок его ареста будет исчисляться с момента передачи российским правоохранительным органам, с момента фактического задержания в России или с момента добровольного въезда на территорию РФ.

Ранее московский суд заочно арестовал адвоката Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Ольгу Михайлову. Женщина проходит в качестве обвиняемой по статье 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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