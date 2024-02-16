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11:29, 16 февраля 2024Наука и техника

Описаны возможности ядерного комплекса для «ослепления» спутников

Reuters: создаваемое РФ устройство на ядерной энергии сможет глушить спутники
СюжетКосмическая программа России:

Изображение: muratart / Shutterstock / Fotodom

Оружие космического базирования, которое, по данным разведки США, создают в России, может представлять собой устройство на ядерной энергии, а не ядерную боеголовку. Возможности подобных комплексов описали в публикации Reuters.

«Аналитики, отслеживающие космические программы России, говорят, что космическая угроза, вероятно, представляет собой не ядерную боеголовку, а скорее мощное устройство, требующее ядерной энергии для проведения целого ряда атак на спутники», — говорится в сообщении.

К таким устройствам могут относиться системы для глушения сигналов или создания электромагнитных импульсов, которые способны вывести из строя электронику спутников в определенном секторе орбиты.

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По словам исполнительного директора адвокатской группы Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбалла, более вероятно, что Россия разрабатывает орбитальные системы радиоэлектронной борьбы на ядерной энергии, а не оружие с ядерной боеголовкой.

Ранее в феврале ABC News со ссылкой на источники сообщало, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие. Об этом свидетельствуют американские разведданные. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слухи о планах России по размещению ядерного оружия в космосе — это уловка Вашингтона.

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      Даниил Иринин
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