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19:09, 16 февраля 2024Наука и техника

«Роскосмос» перенесет запуск «Марафона-IoT»

«Роскосмос»: запуск первого спутника «Марафон-IoT» перенесен для проверок ПО

Фото: Nostalgia for Infinity / Shutterstock / Fotodom

Запуск первого демонстрационного спутника для интернета вещей серии «Марафон-IoT», которая входит в проект «Сфера», перенесли для дополнительных проверок программного обеспечения (ПО). Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает «Интерфакс».

«Запуск первого демонстрационного космического аппарата "Марафон-IoT" перенесен с целью дополнительных проверок программного обеспечения, а также уточнения программы дополнительных исследований», — заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

Там отметили, что после решения поставленных задач спутник отправят на орбиту попутной нагрузкой. Его планировали запустить в качестве попутной полезной нагрузки вместе с гидрометеорологическим аппаратом «Метеор-М» №2-4 в конце февраля.

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В октябре 2023 года стало известно, что специалисты научно-исследовательского института автоматики и электромеханики Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники за пять месяцев создали экспериментальный образец умного аккумулятора для первого спутника группировки «Марафон-IoT».

В сентябре генеральный директор компании «Решетнев» Евгений Нестеров сообщил, что организация планирует создать 377 спутников связи и навигации в 2024-2030 годах. Самой многочисленной группировкой спутников станет «Марафон», которая получит 271 аппарат.

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      Даниил Иринин
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