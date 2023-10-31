Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:18, 31 октября 2023Наука и техника

В России изготовят умные аккумуляторы для спутников «Марафон»

В России изготовят более 100 умных батарей для спутников «Марафон» к 2027 году

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Специалисты научно-исследовательского института автоматики и электромеханики Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (НИИ АЭМ ТУСУР) за пять месяцев создали экспериментальный образец умного аккумулятора для первого спутника группировки «Марафон-IoT». К 2027 году российские ученые планируют выпустить более 100 батарей. Об этом сообщили в пресс-службе госуниверситета, передает ТАСС.

«Экспериментальный образец аккумуляторной батареи успешно прошел наземную отработку, а также входной контроль на предприятии АО "Решетнев", которое выступило заказчиком батареи для создаваемого здесь первого спутника для интернета вещей "Марафон-IoT". К 2027 году ТУСУР планирует изготовить более 100 серийных образцов аккумуляторной батареи», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
«Я просто оказался в фокусе событий» Какой была жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина?
«Я просто оказался в фокусе событий»Какой была жизнь первого космонавта Земли Юрия Гагарина?
12 апреля 2023
«Этот взрыв заметят во всем мире» Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
«Этот взрыв заметят во всем мире»Почему в СССР мечтали взорвать атомную бомбу на Луне?
25 октября 2023

В университете отметили, что в основе батареи лежат литий-железо-полимерные аккумуляторные элементы, которые стабильно работают при температуре от минус 20 до плюс 60 градусов. Для повышения надежности и жизненного цикла аккумулятора разработали специальную электронную схему, которая также защищает изделие от нештатных ситуаций.

Разработчики подчеркнули, что такая батарея обеспечит полную работоспособность системы электропитания и сможет активно работать не менее пяти лет, пока спутник находится в тени Земли или Луны. Также к преимуществам разработки относят компактность и легкость. Батарея работает без выделения газов и испарений, способных вызвать коррозию космического аппарата, повлиять на его траекторию, загрязнить приборы или системы жизнеобеспечения.

В сообщении добавили, что сейчас на базе университета проектируют «гибкий» производственный участок замкнутого цикла для автоматизированной сборки, испытаний и упаковки аккумуляторов.

Ранее в октябре в госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что первый российский спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» планируют запустить с космодрома Восточный 26 декабря на ракете «Союз-2».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Трое россиян бежали от мобилизации и застряли в аэропорту Кореи. Как они уже год выживают там?

      Маэстро Понасенков через суд потребовал снять с него статус иноагента

      Пугачевой и Орбакайте разрешили оставить пирс на даче

      Комиссия Госдумы рекомендовала лишить полномочий двух депутатов из-за прогулов

      Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

      Валя Карнавал объяснила желание убрать наращенные волосы и уменьшить губы

      Европейский банк прекратит принимать рубли

      В Петербурге обсудили развитие города в соответствии с поручениями президента

      «Невидимый ребенок» с опасной мутацией родился со сломанными руками

      Израиль сообщил о проверке грузовиков с гумпомощью для Газы в Египте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости