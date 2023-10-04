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15:01, 4 октября 2023Наука и техника

Названа дата запуска первого спутника «Марафон-IoT»

«Роскосмос»: первый спутник «Марафон-IoT» планируется запустить 26 декабря

Изображение: «Роскосмос»

Первый российский спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» планируется запустить 26 декабря на ракете «Союз-2» с космодрома Восточный. Дату старта со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» назвал ТАСС.

Отмечается, что на поверхности космического аппарата в рамках проекта по поддержке онкобольных детей будут выгравированы слова «самые заветные детские желания».

В сентябре компания «Решетнев» сообщила, что Опытное конструкторское бюро «Факел» поставило двигательную установку для спутника системы «Марафон-IoT».

В том же месяце стало известно, что «Решетнев» заключил с «Роскосмосом» контракт на производство 132 космических аппаратов низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон-IoT».

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    Иван Потапов
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