Названа дата запуска первого спутника «Марафон-IoT»
«Роскосмос»: первый спутник «Марафон-IoT» планируется запустить 26 декабря
Первый российский спутник для интернета вещей «Марафон-IoT» планируется запустить 26 декабря на ракете «Союз-2» с космодрома Восточный. Дату старта со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» назвал ТАСС.
Отмечается, что на поверхности космического аппарата в рамках проекта по поддержке онкобольных детей будут выгравированы слова «самые заветные детские желания».
В сентябре компания «Решетнев» сообщила, что Опытное конструкторское бюро «Факел» поставило двигательную установку для спутника системы «Марафон-IoT».
В том же месяце стало известно, что «Решетнев» заключил с «Роскосмосом» контракт на производство 132 космических аппаратов низкоорбитальной системы передачи данных «Марафон-IoT».