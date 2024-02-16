Россиянка победила украинку в чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Дадашева победила украинку Ливач в чемпионате Европы по борьбе

Россиянка Милана Дадашева победила украинку Оксану Ливач в чемпионате Европы по борьбе, об этом сообщает РИА Новости.

Дадашева взяла бронзу на турнире в Бухаресте с результатом 17:15. Спортсменки боролись в весовой категории до 50 килограмм. Ливач, чемпионка Европы 2019 года, расплакалась после поражения. Россиянка и украинка отказались пожать друг другу руки.

Первое место в турнире заняла уроженка Львова Мария Стадник, выступающая за Азербайджан. Она одержала победу над спортсменкой из Турции Эвин Демирхан. Вторую бронзовую медаль получила болгарская участница Миглена Селишка.

Ранее украинец Александр Грушин отказался фотографироваться с победителем и призерами чемпионата Европы по борьбе на церемонии награждения. Спортсмен занял второе место, бронзу завоевал россиянин Анвар Аллахьяров.

