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10:40, 16 февраля 2024Спорт

Российская лыжница пожаловалась на маленькую зарплату

Лыжница Кулешова пожаловалась на зарплату в сборной Нижегородской области

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Анастасия Кулешова пожаловалась на маленькую зарплату в сборной Нижегородской области, которую она представляет на всероссийских соревнованиях. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам спортсменки, ей предлагали выступать за другой регион, но она отказалась. «Я не могу оттуда уйти, потому что это мой родной регион, там мои родители, тренеры. Не могу чисто по каким-то моральным принципам поменять команду», — заявила Кулешова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о том, как международное отстранение повлияло на его доходы. Спортсмен отметил, что он не заметил большой разницы.

Кулешова взяла бронзу в эстафете на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Она также стала третьей в этом же виде программы на ЧМ-2019.

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      Алексей Гусев
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