Стало известно о состоянии доставленных в Москву из Белгорода раненых

Минздрав: трое доставленных в Москву из Белгорода раненых в тяжелом состоянии

Трое из четырех пациентов, которых доставили в Москву после ракетной атаки на Белгород, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

По его данным, в столицу доставили двоих взрослых и двоих детей — их передали на лечение в федеральные клиники Минздрава. Врачи оценивают как тяжелое состояние двоих взрослых и ребенка, еще один несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести. Пострадавшие при ударе по Белгороду перенесли дорогу нормально, врачи уже занимаются проведением диагностических и лечебных мероприятий.

Поезд с ранеными прибыл из Белгорода в Москву утром в пятницу, 16 февраля. В столицу привезли четверых пострадавших. Всего, по последним данным, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 19 человек, еще семерых, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire — всего они выпустили 14 снарядов. В городе было повреждено 57 автомобилей, в 128 квартирах выбило окна.