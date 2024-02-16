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10:27, 16 февраля 2024Россия

Стало известно о состоянии доставленных в Москву из Белгорода раненых

Минздрав: трое доставленных в Москву из Белгорода раненых в тяжелом состоянии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Трое из четырех пациентов, которых доставили в Москву после ракетной атаки на Белгород, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, его цитирует ТАСС.

По его данным, в столицу доставили двоих взрослых и двоих детей — их передали на лечение в федеральные клиники Минздрава. Врачи оценивают как тяжелое состояние двоих взрослых и ребенка, еще один несовершеннолетний находится в состоянии средней тяжести. Пострадавшие при ударе по Белгороду перенесли дорогу нормально, врачи уже занимаются проведением диагностических и лечебных мероприятий.

Поезд с ранеными прибыл из Белгорода в Москву утром в пятницу, 16 февраля. В столицу привезли четверых пострадавших. Всего, по последним данным, в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 19 человек, еще семерых, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire — всего они выпустили 14 снарядов. В городе было повреждено 57 автомобилей, в 128 квартирах выбило окна.

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      Анастасия Шейкина
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