В Минтрансе заявили о сокращении авиатрафика из Москвы в Петербург при вводе ВСМ

Авиатрафик из Москвы в Петербург при вводе ВСМ сократится на 14 процентов

Авиационный трафик по направлению Москва — Петербург при вводе в 2030 году высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сократится на 14 процентов, или на 3,2 миллиона человек в год, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, высвобожденные самолеты перераспределят на другие линии. «Авиатранспорт, наша авиация, предполагает потерю пассажиров на 14 процентов», — указал он. Министр добавил, что поезда будут ходить по ВСМ Москва-Петербург каждые 10-15 минут.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что основная схема ВСМ Москва — Петербург уже согласована.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, на ВСМ будет работать динамическая система ценообразования.