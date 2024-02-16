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01:09, 16 февраля 2024Среда обитания

В Минтрансе заявили о сокращении авиатрафика из Москвы в Петербург при вводе ВСМ

Авиатрафик из Москвы в Петербург при вводе ВСМ сократится на 14 процентов

Фото: Viktor Borzyh / Global Look Press

Авиационный трафик по направлению МоскваПетербург при вводе в 2030 году высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сократится на 14 процентов, или на 3,2 миллиона человек в год, заявил глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, высвобожденные самолеты перераспределят на другие линии. «Авиатранспорт, наша авиация, предполагает потерю пассажиров на 14 процентов», — указал он. Министр добавил, что поезда будут ходить по ВСМ Москва-Петербург каждые 10-15 минут.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что основная схема ВСМ Москва — Петербург уже согласована.

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, на ВСМ будет работать динамическая система ценообразования.

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      Марина Совина
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