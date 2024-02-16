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19:21, 16 февраля 2024Россия

В Кремле прокомментировали заявления Запада о причинах смерти Навального

Песков: заявления Запада о причинах смерти Навального оголтелые и недопустимые
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Заявления Запада о причинах смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) являются недопустимыми и оголтелыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна ответить на «очень серьезные вопросы» в связи со смертью Навального.

Представитель Кремля напомнил, что пока нет никакой официальной информации о причинах смерти Навального.

Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» на Ямале. В УФСИН по региону сообщили, что осужденный почувствовал себя плохо сразу после прогулки и потерял сознание.

В МИД России назвали реакцию ряда лидеров западных стран на смерть Навального саморазоблачительной. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Запад сделал выводы еще до появления официального медицинского заключения.

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      Алан Босиков
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