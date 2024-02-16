В ОНК заявили о несостоявшемся посещении колонии с Навальным в конце января

Глава ОНК ЯНАО Гонтарь: в конце января колонию с Навальным не посещали

В конце января общественники не посещали исправительную колонию «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где содержался осужденный Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом заявил глава общественной наблюдательной комиссии ЯНАО Данила Гонтарь, его слова приводит «Интерфакс».

По сообщению Гонтаря, посещение колонии не состоялось, так как члены ОНК болели.

«Болели члены ОНК, поэтому не смогли организовать посещения. Никакой информации у меня нет», — заявил глава комиссии.

Согласно заявлению УФСИН, 16 февраля после прогулки Алексей Навальный почувствовал себя плохо. Прибывшие врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали, врачи не смогли спасти его.

4 августа 2023 года Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии. Его признали виновным в финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия.