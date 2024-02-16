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12:34, 16 февраля 2024Наука и техника

В России рассказали о модернизации «Орлана» из-за СВО

Генконструктор Иванов: дроны «Орлан-10» получили доработанную систему управления

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские беспилотники «Орлан-10» модернизировали в ходе специальной военной операции (СВО). Дроны получили доработанную систему управления, сообщил генеральный конструктор «Специального технологического центра» (СТЦ) Роман Иванов в интервью ТАСС.

«В момент, когда во время операции под Харьковом был целиком потерян "Орлан-10", с наземной станцией и документацией, стало совершенно понятно, что на старых системах связи мы уже не сможем работать и российские военные, естественно, не смогут применять аппараты даже на своей территории, потому что наши позиции и противник очень близко находятся», — сказал он.

По словам Иванова, одним из новшеств в конструкции «Орлана» стала доработанная система управления, получившая помехозащищенные каналы передачи данных.

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Ранее в феврале стало известно, что российские военные захватили редкие образцы новых дронов Вооруженных сил Украины и навесного оборудования для беспилотников.

В сентябре в Минобороны России сообщили, что беспилотник «Орлан-10» в ходе использования в зоне проведения спецоперации выявляет даже хорошо замаскированные цели противника.

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      Даниил Иринин
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